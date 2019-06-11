Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı
3 saat önce
Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı (3)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
MANİSA - Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir
- Manisa
karayolu açıldı (3)
(Tür: Yurt)
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