Son Dakika Haberleri: Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı
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Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı

3 saat önce

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı (3)(Tür: Yurt)

MANİSA - Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı (3)
(Tür: Yurt)
Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan İzmir - Manisa karayolu açıldı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
Manisa, İzmir, Güncel
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