Heyelan nedeniyle yol çöktü, mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı - Son Dakika

Heyelan nedeniyle yol çöktü, mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı
30.03.2021 15:45
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi yolu, heyelan sonucu kapandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi yolu, heyelan sonucu kapandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, kapanan yolun onarımına başladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal Hayriye Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolda mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı. Harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, yol onarım çalışmalarına başladı. Zemin iyileştirme yapılan yolda tekrar kayma yaşanmaması için kayalarla kuvvetlendiriliyor.
Son Dakika Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı