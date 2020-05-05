Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılaydan iftar - Son Dakika

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, heyelan nedeniyle kapanan Hakkari- Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftarlık kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Kızılay, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan yolda kalan tır şoförleri olduğunu öğrendiklerini ve telefonla irtibata geçtiklerini söyledi.

Şoförlerin taleplerini aldıktan sonra harekete geçtiklerini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kentte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik iftar için hazırladığımız yemek var. Durumu öğrendikten sonra yemeği daha fazla yaptık. Yolda kalan 60 kişiye de iftar hazırlayarak aracımızla onların bulunduğu bölgeye gittik ve yemekleri dağıttık. Şoförler orada kaldığı süre boyunca onlara iftar götürmeye devam edeceğiz."

Şoförler de Kızılaya desteğinden dolayı teşekkür etti.