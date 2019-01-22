Heyelan Nedeniyle Yolda Yarık Oluştu

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RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı

Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var