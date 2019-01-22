Heyelan Nedeniyle Yolda Yarık Oluştu
38 dakika önce
Hadim karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu.
KONYA- Hadim
karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu, yarık oluştu. Konya
'yı Hadim ilçesine bağlayan karayolunun Eğiste Deresi mevkisinde, viyadük çalışmalarının başlangıç noktasında dün, yoğun kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından yolun yaklaşık 30 metrelik bölümünde yarık oluştu. Yolda dubalarla güvenlik önlemi alındı. Heyelan viyadük inşaat şantiyesine giden tali yolda da çatlaklara neden oldu. Karayolları ekiplerinin yarın gerekli çalışmaları yapacağı öğrenildi.
- Konya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: DHA
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
Konya Şeker'in Yaptığı Tesisle Konya'da Patates Üretimi 3 Kat Arttı
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi