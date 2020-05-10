Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi - Son Dakika

Giresun'u Gümüşhane'ye bağlayan yolda heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Kuzgun köyü Alagaş mevkiinde Gümüşhane'ye giden karayolu üzerinde Karayolu ekipleri tarafından heyelan riski oluşturan tehlikeli kayalar kontrollü bir şekilde imha edilerek temizlendi. Karayolu bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra kayaların temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Risk oluşturan kayaların imha edildiği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

(İHA)