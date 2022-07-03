HEYELAN SAHASINDAKİ TIR KUYRUĞUNDA 'KORKULU' BEKLEYİŞ

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkiinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği, diğerinin ise yaralandığı, 4 TIR'ın hasar gördüğü heyelanda yola düşen kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. İlçede Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen sürücüler ise heyelanlı sahada uzayıp giden kilometrelerce uzunluğundaki TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor.

Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde Cuma günü sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR'lar, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Azerbaycan uyruklu TIR şoförü Şahmar Kerimov'un (38) cansız bedenine ulaşıldı. Heyelanda 1 kişi de yaralanırken, 4 TIR'da hasar meydana geldi. Heyelan anı ise tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR

Heyelan nedeniyle bir süre kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan çalışma sonucu ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. AFAD ve endüstriyel dağcı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yola düşen kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

KORKULU BEKLİYORLAR

İlçede Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen sürücülerse, heyelanlı sahada uzayıp giden kilometrelerce uzunluğundaki TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kimi TIR sürücüleri sınırlı sayıda kapasitesi bulunan TIR parklarında yer bulurken, kimileri ise yol boyunca dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.

'EN KÖKLÜ ÇÖZÜM TIR PARKI'

Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az bin araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor, sakat iş. Bu şoförlerin çektiği nedir? Adı şoför, soyadı çile. Önceki gün orada yaşanan heyelan bugün burada olmayacak diye bir şey yok. Kayaların altında bekliyoruz. Yer olmayınca mecbur bekleyeceğiz. Bu koca kayaları indiremeyeceğimize göre en köklü çözüm TIR parkının yapılmasıdırö dedi.

'YOL GÜZERGAHI ARABALARLA DOLU'

Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk ama bizde yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız, kayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir TIR parkı yapsalar bu yoldaki tehlikede sona erecektirö ifadelerini kullandı.

'BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Yol güzergahında kaya düşme tehlikesinin her zaman olabileceğini söyleyen Ramazan Cansever de "Kayalıkların altında mecbur TIR sırasında bekliyoruz. Her yer araba dolu. Burada can güvenliğimiz yok. Kayalıklardan taşlar düşmek üzere ama biz mecburen burada duruyoruz, başka yer yok çünkü. Parklar dolu, TIR'lar sağlı sollu her yere park etmiş durumda. Biz de bulduğumuz her yerde park ederek mecburen bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TÜNEL ÇÖKTÜ, KAYALAR DÜŞTÜ

Artvin'de Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda aralıklarla kaya düşme olayları yaşanıyor. Hopa'da 31 Mart 2019'da heyelan sonucu Esenkıyı Tüneli çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde ise 4 Şubat 2022'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Araç sürücüleri kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar tünelin güvenlik kamerasına yansımıştı. Yol güzergahında farklı tarihlerde onlarca küçük ve büyük çaplı heyelanlar meydana geldi.

SARP SINIR KAPISINDA TIR KUYRUĞU

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması, özel araçlarla giriş-çıkış yoğunluğu sonucu uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında kuyruk oluşturuyor. TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip Arhavi ilçesine kadar uzanıyor. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.