Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nden Sakarya'ya giden yolda meydana gelen heyelan ve çatlak sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Akçakoca'da etkili olan sağanak yağış sebebi ile Melenağzı Köprü mevkiinde çatlak ve heyelan meydana geldi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişlerine izin verilmiyor. Bölgeyi kullanacak olan ağır taşıtlar Düzce istikametine geri gönderilirken, Sakarya tarafına gitmek isteyen araçlara bilgilendirme yapıldı. Bölgede ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - DÜZCE