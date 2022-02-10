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Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu - Son Dakika

Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu

10.02.2022 12:52
Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nden Sakarya'ya giden yolda meydana gelen heyelan ve çatlak sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nden Sakarya'ya giden yolda meydana gelen heyelan ve çatlak sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada Akçakoca'da etkili olan sağanak yağış sebebi ile Melenağzı Köprü mevkiinde çatlak ve heyelan meydana geldi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Akçakoca-Sakarya istikametine ağır taşıtların geçişlerine izin verilmiyor. Bölgeyi kullanacak olan ağır taşıtlar Düzce istikametine geri gönderilirken, Sakarya tarafına gitmek isteyen araçlara bilgilendirme yapıldı. Bölgede ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - DÜZCE

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Düzce Valiliği, Akçakoca, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu - Son Dakika
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