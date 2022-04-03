Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

03.04.2022 08:28

Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Bolu'da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi.

Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

BOLU - Bolu'da, dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ederken, heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan D100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi.

Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

YORUMLAR
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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toprak Kayması, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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