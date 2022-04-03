Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

03.04.2022 09:41

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde dün saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgenin durumu havadan görüntülenirken, tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde dün saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi.

Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı.

Heyelanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

HEYELANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan D100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler bölgede seferber! Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
YORUMLAR
500
TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi! TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!

Toprak Kayması, Toros Dağları, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:30 Pompalı tüfekle dehşet saçan baba eşi ve oğlunu öldürdü, kızı yaralandı!
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
01:10 Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, "Cenazene kaç kişi gelir?" sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu
00:42 Kavgada oğlunun bıçaklandığını gören baba deliye döndü! Şahısları kurşun yağmuruna tuttu: 3 yaralı
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 09:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement