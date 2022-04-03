Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! - Son Dakika

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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde dün saat 19.50 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi.

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı.

HEYELANIN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan D100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Sabahın erken saatlerinde yol temizleme çalışmaları ve heyelanın yaşandığı bölgede incelemelere yeniden başlandı. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen heyelanın boyutu havadan görüntülendi. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.