Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın açılması planlanıyor - Son Dakika

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın açılması planlanıyor

BOLU Bolu'da, heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Önümüze başka bir sürpriz çıkmazsa, aksilikle karşılaşmazsak yarın gün içerisinde açılması planlanıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeritini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişeleri'inden D100 Karayolu'na yönlendirildi. Bolu Dağı Tüneli'nde dün gece saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları gün içerisinde de devam etti. TEM Otoyolu'nu kapatan tonlarca toprağın temizleme çalışmalarında sona gelindi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelanın yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Ümit, mühendislerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yarın yolun açılmasının planlandığını belirterek, "dün akşam 19.50'den itibaren her iki istikamete de kapatmak zorunda kaldık. Çünkü tünelin tam üzerinden ciddi bir heyelan yaşandı. Dün akşamdan itibaren bu zeminin kaldıracağı miktarda araç ve personelle beraber karayolları ekiplerimiz tarafından hızla çalışmalarımız başlatıldı. Gece boyunca devam etti. Bundan sonra da devam edecek. Burada hava şartları her zaman değişik olabiliyor. Bolu'da hava güneşliyken burada ciddi şekilde yağmur yağıyor. Ama bu çalışmalar herşeye rağmen devam edecek. Önümüze başka bir sürpriz çıkmazsa, aksilikle karşılaşmazsak yarın gün içerisinde açılması planlanıyor. Çalışmalar buna göre yürütülüyor. Fakat heyelanın geldiği yerin de belli bir kontrol altına alınması gerekiyor. Oralarda neyle karşılaşacağımızı ilerleyen saatlerde teknik ekipler görecek. Duruma göre değişirse de en geç yarın gün içerisinde açmayı planlıyoruz. Mühendislerin verdiği karara göre hareket edilecektir. Karayolları uzmanları bu konuda oldukça başarılılar. Gerekli incelemeleri yapacaklar ve karar vereceklerdir. Gönlümüz bütün şeritler açık olsun istiyor. Şuanda normal şartlarda İstanbul istikametine geçiş verilebilir ama şuanda risk devam ettiği için burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Her iki tarafında riski en azından kontrol edilebilir hale geldikten sonra açılacaktır. Şu aşamada kapalı" dedi.

Mengen yolu tek yönden trafiğe açılacak

Dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolunun tek yönden gelişli gidişli açılacağını söyleyen Ümit, "Mengen yolunda da aynı saatlerde heyelan oldu. Orada da yol kapandı. Gökçesu beldesinden trafiği vermiştik. Burada da D100'den veriyoruz. Dün akşamdan bu tarafa çalışmalar devam ediyor. Bu akşam tek yönden gelişli-gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak. Ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak" ifadelerini kullandı.