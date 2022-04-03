Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı

03.04.2022 12:07
Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üst üste iki heyelanın yaşanması sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üst üste iki heyelanın yaşanması sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağım kayması sonucu Çatalzeytin-Kastamonu karayolu ulaşıma kapandı. Ekipleri, ulaşıma kapanın yolu açabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ederken aynı bölgede ikinci heyelan yaşandı.

Çatalzeytin-Kastamonu karayolunu ulaşıma açabilmek için çalışmaların sürdüğü sırada yaşanan ikinci heyelan sebebiyle çalışmalar durduruldu. Heyelan tehlikesinin devam etmesi sebebiyle çalışmalara ara verilirken, yol açma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlanıldı. Çatalzeytin'den Kastamonu'ya veya Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana- Bozkurt ya da İnebolu-Kastamonu güzergahından sağlanacağı belirtildi. - KASTAMONU

Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı

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Toprak Kayması, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan sebebiyle Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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