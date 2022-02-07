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Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu - Son Dakika

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

07.02.2022 17:37
Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, karın erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. heyelan sonrasında yolda göçükler oluştu.

Göçen yolda Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. - KASTAMONU

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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu - Son Dakika


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