Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, karın erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. heyelan sonrasında yolda göçükler oluştu.
Göçen yolda Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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