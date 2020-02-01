Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi - Son Dakika

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi

6 saat önce

Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan heyelan sonrası 3 binanın kapısı mühürlendi.

Heyelan sonrası 3 evin kapısı mühürlelendi, System.String[]

Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasına neden olan heyelan sonrası 3 binanın kapısı mühürlendi.


Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. O esnada kaldırımdan yürüyen Şenel Aktaş ve eşi Durdane Aktaş, heyelandan son anda kurtuldu. Ekiplerin halen müdahalesinin sürdüğü heyelan sonrası, Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan caddesi üzerinde bulunan 3 bina güvenlik amaçlı tahliye edilerek, kapıları mühürlendi.


"Deprem oluyor zannettik"


Heyelan nedeniyle korktuklarını ve akıllarına geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremler geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Furkan Palavar, "Bugün öğlen vakitlerinde dükkana giderken duydum. Aşağıda heyelan olunca orta yaşlarda bir kadın yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde deprem olmuştu Allah kimseye yaşatmasın" dedi.


Öte yandan, ekiplerin yoldaki temizlik çalışmaları sürüyor. - ORDU

Altınordu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
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