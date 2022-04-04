Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

04.04.2022 09:31
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.

Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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