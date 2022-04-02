Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı - Son Dakika
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Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı

02.04.2022 21:49
Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, heyelan meydana gelen Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise 1 şeridin etkilendiğine işaret edilen açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı vurgulandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalara başladığı kaydedilen açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2) Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2) BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toprak Kayması, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan sonrası Bolu Dağı tünellerinde yolu açma çalışmaları başladı - Son Dakika


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