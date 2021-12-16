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Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi - Son Dakika

Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi

16.12.2021 15:17

Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdiZONGULDAK Zonguldak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kopan devasa kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi.

Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi

ZONGULDAK Zonguldak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kopan devasa kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi. İstasyonun ofis katından giren kayalar eşyaları parçaladı. Geçici olarak durdurulan akaryakıt satışı ise alınan önlemlerin ardından devam etti.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Gece saatlerinde yamaçtan kopan devasa kayalar akaryakıt istasyonuna ait ofis binasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın pencereleri, klima ve diğer ofis eşyalarında büyük zarar meydana geldi. Bazı kayalar ise akaryakıt istasyonundan ana yola kadar fırladı. Olay yerinde çalışan görevliler heyelan nedeniyle panik yaşadı. Devasa kayaların elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle istasyonun elektriği tamamen kesildi. Olay sonrası istasyon binasında ve önündeki kaya parçaları için temizlik çalışması yapıldı. Olayın haber verilmesiyle istasyona geldiğini anlatan işyeri sahibi Ali Papila, "Dün akşam 22.00 sıralarında oldu. Çocuklar beni aradı. Kayaların düştüğünü söylediler. Yapacak bir şey yoktu. Önlemlerimizi aldık. Elektriği kestik. İstasyonu satışa kapattık. Binada da hasar var. Cepheden inen büyük kayalar alttan mutfak kısmını patlatıyor. Üstten de ofisin duvarını deliyor. Duvardaki klimaları parçalıyor. Elektrik tesisatına da zarar vermiş. Ancak yeni toparlanıyoruz. Gün içerisinde önlemleri aldıktan sonra satışa başlayacağız. Daha önce bir iki sefer heyelan olmuştu. Ufak tefek kayalar geliyordu. Bu kadar büyüğünü ilk defa yaşadık" diye konuştu.

Alınan tedbirlerin ardından akaryakıt satışına yeniden devam edilecek.

Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi
Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi
Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi
Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi

Toprak Kayması, Akaryakıt, Zonguldak, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi - Son Dakika


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