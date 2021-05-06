HEYELAN SONRASI OLUŞAN TURKUAZ GÖL, TURİZME KAZANDIRILACAK - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 46 yıl önce heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl'ün yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Geben Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Turkuaz Göl, rengi ve doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Ormanda olması nedeniyle çok az kişi tarafından bilinen gölü Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da tesadüfen gördü. Mahallede yaptığı incelemeler sırasında karşılaştığı gölün renginden ve doğallığından etkilenen Doğan, turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

'İNSANLAR BURAYA AKIN EDECEK'

Turkuaz Göl'ün herkes tarafından görülmesi gereken doğa harikası bir oluşum olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Doğan, Andırın doğal güzellikleri ile farklı bir yer, her gün yeni yerler ortaya çıkıyor. Bu gölü de buradan geçerken tesadüfen gördük, çam ağaçlarının içerisinde turkuaz rengi ile gerçekten çok güzel görünüyordu. Yaptığımız araştırmada 1975 yılında meydana gelen heyelan sonrası oluştuğunu öğrendik. Buradaki su da içme suyu kalitesinde. Biz bu alanın temizliğini yaparak, turizme kazandırmak istiyoruz. Doğaseverler için çok güzel bir alan. Ortaya çıkması ile insanların buraya akın edeceğine inanıyoruz diye konuştu.

UÇUK GÖL ADINI VERMİŞLER

Mahallede yaşayan Adem Gürlek ise ormanın içerisinde olduğu için gölü az sayıda kişinin bildiğini ifade ederek, Dedelerimiz buranın 1975 yılında heyelan sonucu meydana geldiğini söylüyorlar. O yüzden mevki olarak buraya Uçuk Göl adını vermişler. Ancak görenler renginden dolayı Turkuaz Göl olarak arlandırıyor. Derinlik olarak 1,5 metre civarında olduğunu biliyoruz. Ormanın içerisinde kaldığından pek bilen yok dedi.