Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi - Son Dakika

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Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi
6 saat önce
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.
Edinilen bilgiye göre Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 5 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresi Şantiye ekiplerine bildirmesi üzerine köye geden ekipler, 12 saatlik çalışmasının ardından grup yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
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