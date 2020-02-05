Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi - Son Dakika

Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi.


Edinilen bilgiye göre Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 5 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresi Şantiye ekiplerine bildirmesi üzerine köye geden ekipler, 12 saatlik çalışmasının ardından grup yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN

Derince, Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]