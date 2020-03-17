Heyelan sonrası zarar gören bina tahliye edilecek - Son Dakika

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Heyelan sonrası zarar gören bina tahliye edilecek
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelandan zarar gören binanın tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:50 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde heyelandan zarar gören binanın tahliyesine karar verildi.
İlçede geçen yıl Girne Mahallesi'nde bir apartmanın yakınlarında meydana gelen heyelanın ardından AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından tehlike arz ettiği belirlenen 10 katlı bir apartmanın tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından apartmana gelen bazı aileler evlerini boşalttı.
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