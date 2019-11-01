Son Dakika Haberleri: Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

7 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Pazar Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi, yolun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri yolda önlem aldı.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

Öte yandan yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:31 Kaynak: AA
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