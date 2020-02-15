Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor
6 saat önce
Karabük'te kaya parçalarının düştüğü yolda heyelan tehlikesine karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
Karabük'te kaya parçalarının düştüğü yolda heyelan tehlikesine karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kartaltepe Mahallesi yolunda kaya parçalarının yola düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Güvenlik önleminin alındığı yolda Karabük Belediyesi ekipleri meydana gelebilecek heyelana karşı çalışma başlattı. İş makinaları 4 gündür çalışmalarını sürdürürken, çalışmanın ardından yol ulaşıma tekrar açılacak. - KARABÜK
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