Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde 1 Mart'ta yaşanan heyelan sonrası araç trafiği için tehlike arz eden bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümünün koptuğu Türkeli ile Yusuflu köyü arasındaki yoldaTürkeli İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla yol genişletme çalışmaları tamamlanarak yol yeniden trafiğeaçıldı.

Türkeli ilçe merkezi ile Yusuflu köyünü birbirine bağlayan yolda 1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümü kopmuş, menfezde de zararlar meydana gelmişti. Sadece otomobilleringeçebildiği yol ile ilgili Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek, iş makineleriyle söz konusu bölgede yol genişletme çalışmalarına başlamıştı. - SİNOP