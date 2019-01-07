Heyelan Yolu Kapatınca Hasta, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
21 dakika önce
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.
ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.
Sincik'in Karaköse
Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH
hastası Abuzer Başıbüyük'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:04 Kaynak: DHA
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