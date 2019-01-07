Son Dakika Haberleri: Heyelan Yolu Kapatınca Hasta, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Heyelan Yolu Kapatınca Hasta, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

21 dakika önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Heyelan Yolu Kapatınca Hasta, Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Sincik'in Karaköse Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Adıyaman, Sincik, Güncel
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