Heyelan yolu kapattı - Son Dakika
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Heyelan yolu kapattı

7 saat önce

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Kartaltepe Mahallesi yolu ulaşıma kapandı.

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Kartaltepe Mahallesi yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatan polis, güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldırmayan Şirinevler Pazar Yeri'nin çatısı çöktü.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, pazar yerini kapatarak önlem aldı.

Heyelan yolu kapattı

Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:31 Kaynak: AA
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