Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi
Metrelerce kuyruk oluştu
ZONGULDAK Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkiinde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.
Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevkiinde heyelan ihbarı üzerine trafik kilitlendi. Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden trafik ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Meydana gelen heyelan nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken trafik kitlendi.
Kaynak: İHA
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