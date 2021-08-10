Heyelana müdahale eden iş makinesi devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

ORDU'nun Perşembe ilçesinde dün etkili olan sağanakla birlikte meydana gelen heyelanlara müdahale eden özel bir firmaya ait iş makinesi, yolun çökmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada operatör ve işçi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Heyelan alanlarında temizlik çalışması yapan taşeron firmaya ait kepçe, üzerinde bulunduğu asfalt yolun çökmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'54 MAHALLENİN TAMAMINDA HASAR VAR'

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, kazayı sosyal medyadan duyurdu. Sağanak sonucu 54 mahallede hasar meydana geldiğini belirten Tandoğan, "Bu çalışmalarda görev alan personellerimiz yolları ulaşıma açmada, uçukları kaldırmada 24 saat esasına göre çalışan personellerimizin tamamına çok teşekkür ediyorum. Rabbim hiç kimseye böyle zararlar, afetler yaşatmasın. Bu çalışma esnasında iş makinemizin heyelan alanında çalışma yaparken devrilmesi sonucu iki çalışanımız yaralanmıştır. Yaralanan çalışma arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyor, Rabbim bu gibi afetlerden, bu gibi kazalardan tüm hemşehrilerimizi tüm çalışanlarımızı korumasını temenni ediyorum. Çok şükür çalışanlarımızın sağlık durumu iyidir. Yağmur sonucunda 54 mahallemizin tamamında zararlar ve tahribatlar meydana gelmiştir, bu tahribatlar ve zararlar en kısa süre içinde onarılarak eskisinden daha iyi ve düzenli olacaktır" ifadelerini kullandı.