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Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : "Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz" - Son Dakika

Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : "Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz"

21.02.2022 14:22

Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : "Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz"KARABÜK Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığını, afetzedelere de ekonomik olarak destek vereceklerini söyledi.

Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : "Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz"

KARABÜK Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 17 evin boşaltıldığını, afetzedelere de ekonomik olarak destek vereceklerini söyledi.

Yenice ilçesi Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde önceki gece iki gün önce meydana gelen heyelan etkisini arttırdı. Gün geçtikçe yollarda ve bahçelerde artan yarıklar evler için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Karabük Valisi Fuat Gürel, afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bire bir görüşen Gürel, geçmiş olsun dileklerini ileterek gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Afet nedeniyle zarar gören evleri de inceleyen Gürel, vatandaşların zihnet eşyaları dışındakileri çıkarmak için uğraşmamaları gerektiğini, bunun tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Drone ile havadan görüntülenen bölgede yarıkların ve çökmelerin arttığı görüldü.

"17 haneyi boşalttık, vatandaşlarımızı kiraladığımız yerlere nakledeceğiz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Maalesef son birkaç gündür zeminde hareketlenme olduğu ihbarını alan arkadaşlarımız inceleme yaptı. Son dönemde yağan yoğun kar ile beraberinde yağmur yağışı sonrası eriyen karla birlikte zeminde yaşanan yumuşamadan dolayı, 17 hanemizi etkileyen heyelan riski var. Tespit ettiğimiz 17 haneyi boşalttık. Burada oturan vatandaşlarımızı tahliye ederek yakınlarına ve ya da kiraladığımız yerlere nakledeceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz"

Vatandaşlara kalıcı çözüm bulmak için çalışmaları devlet olarak üreteceklerini ifade eden Gürel, "Yukarı kısımda heyelan tehlikesi yok. Elektriği vereceğiz. Suyla alakalı sıkıntı var. Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz bunun yanında kalıcı konutları nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız. Şükürler olsun, hiçbir can kaybı ve yaralanma yok. Erken tespit ile evleri hızlıca boşalttık. Bu bölgenin yarısından çoğunu etkileyen bir heyelan tehlikesi var" diye konuştu.

Gürel, afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceği konusundaki kararın yapılan çalışmalar sonunda verileceğini kaydetti.

Vali Gürel'e köydeki incelemelerine, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem'in yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay da eşlik etti.

Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz
Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : 'Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Heyelan bölgesini inceleyen Vali Gürel : "Vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz" - Son Dakika
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