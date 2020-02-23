Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu - Son Dakika

Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu

6 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ahırın duvarları yıkıldı.

Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ahırın duvarları yıkıldı. Enkaz altında kalan 8 inek, telef oldu.

Genç ilçesinin Meşedalı köyünde, bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu köylülerden İdris Çakırcı'ya ait ahırın duvarları çöktü. Yıkıntı altında kalan 8 inek, telef olurken, 7 büyükbaş ise köy sakinlerince kurtarıldı. Mağdur olduğunu dile getiren İdris Çakırcı, "Sabah büyük gürültüyle uyandım. Heyelanı gördüm ve ahırım çökmüştü. 8 inek telef oldu. Diğer hayvanlar da yardıma gelenlerin sayesinde kurtuldu. Ben hayvancılıkla geçim yapıyorum, heyelan nedeniyle mağdur oldum, yardım bekliyorum" dedi.


Sabah, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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