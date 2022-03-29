HEYELANDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI ÖLEN AİLEYE VALİLİKTEN YARDIM - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda ahırdaki 3 büyükbaş hayvanı ve 1 köpeği ölen aileye, valilik tarafından alınan hayvanları teslim edildi.

Heyelan, cumartesi günü sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle toprak kayması sonucu 3 ev ve 1 ahır yıkıldı. Heyelan sonrası bölgede inceleme yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyelan nedeniyle 3 büyükbaş hayvanı ile 1 köpeği ölen Hanife-Erol Türkmen çiftine zararlarının giderileceğinin sözünü veren Vali Sonel, yaşlı çiftin yüzünü güldürdü. Sonel, Türkmen çiftine temin edilen hem 3 büyükbaş hayvanı buzağıları ile birlikte teslim ederken, aileye bir de yavru köpek hediye etti. Duygu dolu anların yaşandığı teslimde Türkmen çifti gözyaşlarını tutamadı.

'YETER Kİ SİZLERİN GÖZLERİNDEN YAŞ AKMASIN' Sonel, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'a şükürler olsun can kaybımız olmadı. Hanife teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bİr kez daha belirtmek isterim ki, Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine 3 ineği buzağıları ile ayrıca birde köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun. Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN' Hayvanlarına kavuşan Hanifel Türkmen de yaptıkları açıklamada, 'Allah devletimizden, Valimizden razı olsun. Heyelan olduğu günden beri Valimiz Tuncay Sonel ve Kaymakamımız Erkan Karahan bizleri yanlız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan sizleri eksik etmesin' diyerek, duygularını dile getirdiler.