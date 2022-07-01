Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu
ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.
Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimovisimli tır şoförü hayatını kaybederken,
Özbekistan uyruklu Erkin Akhmedovile Azerbaycan uyruklu Mamedov Vugar yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi.
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