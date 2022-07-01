Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika
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Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

01.07.2022 22:31

Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.

Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.

Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimovisimli tır şoförü hayatını kaybederken,

Özbekistan uyruklu Erkin Akhmedovile Azerbaycan uyruklu Mamedov Vugar yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi.

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Artvin Valisi Doruk: 'Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık' Artvin Valisi Doruk: 'Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık' Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Son Dakika
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