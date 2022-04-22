Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

22.04.2022 11:53
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda kayaların sürüklenerek kapattığı köy yolu, ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda kayaların sürüklenerek kapattığı köy yolu, ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Keşlik köyü Odunluk Mahallesi arasında ulaşımın sağlandığı yol, yaşanan heyelanda kayaların düşmesi neticesinde kapandı. Bölgeye gelen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile kayaları kırarak yoldan kaldırıldı. Kayaların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı
Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
500
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Kastamonu, Bozkurt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement