Heyelanda kaymaması için dükkanını camiye halatla bağladı - Son Dakika

RİZE'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, bakkal dükkanı işleten Oktay Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını, halatla cami kolonuna bağladı.
Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir'in iş yerinin altında heyelan meydana geldi. Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağlayarak kendince önlem aldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:58 - Kaynak: DHA
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