Heyelanda ölümden kıl payı kurtuluşu anlattı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda aracının üzerine tonlarca toprak ve kaya taşı düşmesi sonucu yaralanan Murat Ağgümüş, yaşadıklarını anlattı. Fıstık bahçesine gittiği sırada araçlarına taşlar düştüğünü belirten Ağgümüş "Ölümden kıl payı kurtulduk, umarım başkalarının başına benzer bir olay gelmez" diye konuştu.

Saha Mahallesi'ndeki baraj yolu üzerindeki dağlık alanda, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya kütleleri, seyir halindeki iki hafif ticari aracın üzerine düştü. Tonlarca ağırlığın araçlarına düştüğünü fark eden Suphi Şahin, İbrahim Halil Ağgümüş ve Murat Ağgümüş yaralandı. Hasar gören araçlarından kendi imkanları ile çıkan 3 kişi daha sonra Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.