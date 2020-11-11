Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü - Son Dakika

Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü
11.11.2020 10:34
ARTVİN'de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili Onur Aslan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ARTVİN'de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili Onur Aslan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
?Artvin- Yusufeli karayolunda dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti. Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Son Dakika Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Eylül ayı cari açık rakamları açıklandı! 2,36 milyar dolar açık verildi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de