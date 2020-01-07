Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü - Son Dakika

Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü.

Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.

Gölcük'te sağanak etkili olurken, D-130 yolunun Gölcük ile Karamürsel arasında kalan Halıdere mevkisindeki tepede, heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar, yuvarlanarak, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Taşlar, İzmit yönünde yol kenarında kaldı. Taşların yola yuvarlanmamasıyla olası facia önlendi. Bölgeye gelen trafik ekipleri, yolda önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit yönünde heyelan riski nedeniyle yol kenarına dubalar koyarken, Karayolları ekiplerine de bilgi verdi.


Gölcük, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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