HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

27.03.2022 18:10

TRABZON'un Tonya ilçesinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72), ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.

TRABZON'un Tonya ilçesinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72), ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tonya- Vakfıkebir kara yolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi. Akçaabat ilçesinde katıldıkları nişan töreni sonrası Vakfıkebir'den Tonya'ya evlerine giden Rahmi Yüksel'in idaresindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü. Heyelan sonucu kayalarla dolan kara yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner'in (72), kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Ölümleri üzüntüye neden olan 4 kişi için ilçede cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezinde ikindi vakti kılınan cenazeye, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede acılı aile fertleri taziyeleri kabul etti. Dün nişanlan Ceren Yüksel de cenazede babaannesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yüksek çiftinin cenazeleri Kaleönü Mahallesi'nde, Uzuner kardeşlerin cenazesi de Karşular Mahallesi'ndeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

'KAYA UÇARAK ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Heyelandan dakikalar sonra yoldan geçen ve o anlara tanık olan Mehmet Gül, cenaze sonrası yaşananları anlattı. Gül, "Akşam sıralarında yolda bu kazayı gördük. Olay anını göremedik ama benden 1-2 dakika önce olmuştu. Hemen aracın yanına gittim. Bağırdım sadece birinin yüzünü görebildim. 'Yaşayan var mı' diye bağırdım. Yaşayan yoktu. Kaya uçarak aracın üzerine düştü. Yetkililere haber verdik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Öte yandan heyelan yaşanan Tonya-Vakfıkebir kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Trafik uyarı levhaları konulan yolda ulaşım, alternatif güzergahtan sağlanılıyor.

HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişinin tabutu yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişinin tabutu yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu Trabzon'da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı Trabzon'da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Toprak Kayması, Hisarcık, Trabzon, Tonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEYELANDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEN KAMYONETTE ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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