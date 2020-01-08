Heyelanda yol çöktü, Silifke-Karaman yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelanda yol çöktü, Silifke-Karaman yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Heyelanda yol çöktü, Silifke-Karaman yolu trafiğe kapandı

7 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelan, Silifke-Karaman-Konya Karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Heyelanda yol çöktü, Silifke-Karaman yolu trafiğe kapandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelan, Silifke-Karaman- Konya Karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.


Silifke ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde aşırı yağışlar ve dağlardan gelen seller nedeniyle oluşan heyelan yolda derin çatlaklar ve göçmeler meydana geldi. Yer yer 1 metre ile 8 metre arasında oluşan çatlar nedeniyle Silifke-Karaman-Konya yolu, Silifke Çamdüzü mevkiinden ve Gülnar'ın Zeyne yol sapağından levhalar dikilerek araç trafiğine kapatıldı. Bu yolu kullanmak isteyen sürücüler ise Silifke-Gülnar-Zeyne yolu üzerinden Mut istikametine yönlendirildi. Uyarı levhalarına uymayıp yolu kullanan sürücüler ise göçmenin meydana geldiği yerden tekrar geri dönmek zorunda kaldılar.


Yolun göçmesinden dolayı Silifke Belediyesi ekipleri ile birlikte heyelanın yaşandığı bölgeye gelen Silifke Belediyesi Garaj Amiri Ali Aktan, Silifke-Karaman yolunun Kargıcak mevkisinden gece saat 02'den buyana heyelandan dolayı 7-8 metre derinliğinde çökme yaptığı ifade edip, önlem aldıklarını söyledi.


Mersin genelinde oluşan aşırı yağışlardan dolayı yolun kullanılamaz hale geldiğini belirten Keben Mahalle Muhtarı ve Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, "Kargıcak Mahallesi girişinde bulunan tünel çıkışının hemen yanında anayolda çatlaklar oluştu. Silifke genelinde oluşan aşırı yağışlardan dolayı böyle bir olay yaşadık. Allah devletimize ve milletimize yardımcı olsun" dedi.


Kargıcak Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Öztekin, "Kargıcak Mahallemizden geçen anayol aşırı şekilde yağışlardan dolayı Konya-Karaman ve Ankara yolunda yer yer çatlaklar oluştu. Yol bozuk ve şuanda ulaşıma kapalı" dedi. - MERSİN

Karaman, Silifke, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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