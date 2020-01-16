Heyelandan çöken yol eski görünümüne kavuştu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaali'ye bağlı Kestanepınarı ve Aktaş Mahalleleri arasında heyelandan dolayı bozulan yolda düzenleme çalışmaları tamamlandı.



Bu kapsamda yağmur sonrası oluşan toprak şişmesi sonucu yolda gerçekleşen heyelan sonrasında ilk olarak kazı çalışması yapıldı. Hemen ardından toprakta dolgu çalışması gerçekleştirildi ve yol eski görünümüne kavuşturuldu. YOLBAK'tan alınan bilgilere göre yol tekrar kullanıma açıldı.



Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise, "Ekiplerimiz tarafından şehrin kuzey ucu olan Kocaali'nin Kestanepınarı ve Aktaş Mahalleleri arasında heyelan yüzünden bozulan yollar eski haline kavuşturuldu. Güvenli ulaşımların sağlanabilmesi için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlarımız için yol tekrar kullanıma açıldı" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA