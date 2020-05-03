Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van kara yolunda hummalı çalışma - Son Dakika

Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova- Van kara yolunda hummalı çalışma

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan kara yolunda çalışma sürerken, geçişler için de dere üzerinden geçici yol yapılıyor.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle 3 gün önce Yüksekova-Van kara yolunun Yeni Köprü mevkiine heyelan düştü. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı.

Bölgede ekipleri yola inen toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 gündür ulaşıma kapalı olan kara yolunda geçişlerin sağlaması için yolun kenarından Zap Suyu'na akan dere üzerinden geçici yol yapımına başlandı. 3 gündür heyelanın olduğu yerde beklediklerini ifade eden tır sürücüsü Ömer Aktaş, "3 gece 2 gündür buradayım. Heyelan olmuş ve yol kapalı. Evimize bir an gitmek istiyoruz. Devletimizden ricamız bu yolu hızlıca açsınlar. Sağ olsunlar ekiplerde hummalı bir çalışma yürütüyor. İnşallah kısa zamanda açılır" dedi.

Öte yandan, güvenlik güçleri yaşanan heyelan felaketinden sonra hiçbir can ve mal kaybı yaşanmaması için önlemler alıyor. Yüksekova'dan Van ve Hakkari istikametine gitmek üzere gelen tüm araçları tekrar ilçeye geri gönderiyor.