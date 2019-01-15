Son Dakika Haberleri: Heyelandan Kapanan Uşakpınar Yolu Açıldı

Heyelandan Kapanan Uşakpınar Yolu Açıldı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan Uşakpınar yolu trafiğe açıldı.

Heyelandan Kapanan Uşakpınar Yolu Açıldı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan Uşakpınar yolu trafiğe açıldı.

Alanya Belediyesinin kar, yağmur ve olumsuz hava şartları ile mücadelesi devam ediyor. Alanya'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanan yolların açılması için Fen İşleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler birçok noktada hizmet vererek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için büyük gayret gösteriyorlar.

Merkezde olduğu gibi kırsalda da çalışmalarını sürdüren ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınar Mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan ana ulaşım arterini trafiğe açtılar. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

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