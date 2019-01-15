Heyelandan Kapanan Uşakpınar Yolu Açıldı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan Uşakpınar yolu trafiğe açıldı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesi'nde heyelan nedeniyle kapanan Uşakpınar yolu trafiğe açıldı.
Alanya Belediyesinin kar, yağmur ve olumsuz hava şartları ile mücadelesi devam ediyor. Alanya'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanan yolların açılması için Fen İşleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler birçok noktada hizmet vererek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için büyük gayret gösteriyorlar.
Merkezde olduğu gibi kırsalda da çalışmalarını sürdüren ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Uşakpınar Mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan ana ulaşım arterini trafiğe açtılar. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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