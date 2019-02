Heyelandan kapanan yolları açma çalışmaları havadan görüntülendi

Heyelandan kapanan yolları açma çalışmaları havadan görüntülendiMERSİN - Mersin 'in Erdemli ilçesinde belediye, Kösbucağı Mahallesi'nde heyelandan dolayı kapanan yolları açma çalışması yapıyor.Kış ayında yaşanan hava muhalefetlerine karşı hazır bekleyen Erdemli Belediyesi , aşırı yağışlardan kaynaklanan afetlere anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz günlerde de yağan aşırı yağıştan dolayı Kösbucağı Mahallesi'nde heyelan yolu trafiğe kapattı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yolu açma çalışması yaptı. Kösbucağı Mahalle azası Ramazan Dağ , aşırı yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandığını belirterek, "Bu yüzden yollarımız kapandı. Erdemli Belediyesi'ne müracaat ettik ve anında iş makinelerini gönderdiler. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçenin her noktasında tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Tollu, bütün personelin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi. Erdemli'nin huzuru için mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Tollu, yaşanabilecek her türlü facianın önüne geçmek adına hazır beklediklerini vurguladı.