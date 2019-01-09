Son Dakika Haberleri: Heyelandan Kapanan Yolun Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Heyelandan Kapanan Yolun Açma Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyorSincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine...

Heyelandan Kapanan Yolun Açma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyor

Sincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine bağlı ekipler tarafından açılıyor. İlçeye bağlı Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse ve Şahinbeyler köyleri ile Zeynel Aslan mahallesini merkeze bağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Sincik, Adıyaman, Güncel
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