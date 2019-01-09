Heyelandan Kapanan Yolun Açma Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyorSincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine...
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyor
Sincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine bağlı ekipler tarafından açılıyor. İlçeye bağlı Yarpuzlu, Eskiköy
, Hüseyinli, Uğurlu
, Karaköse
ve Şahinbeyler köyleri ile Zeynel Aslan
mahallesini merkeze bağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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