Son Dakika Haberleri: Heyelanı Fark Edip, Yolu Trafiğe Kapattılar

Heyelanı Fark Edip, Yolu Trafiğe Kapattılar

1 saat önce

Çukurca karayolunda çalışma yapan ekipler, toprak kaymasını fark edince yolu trafiğe kapattı.

Heyelanı Fark Edip, Yolu Trafiğe Kapattılar, System.String[]
HAKKARİ- Çukurca karayolunda çalışma yapan ekipler, toprak kaymasını fark edince yolu trafiğe kapattı. Kısa bir süre sonra tonlarca taş ve toprak yığını karayoluna indi.  

Hakkari-Çukurca karayolundaki  Çimenli köyü yakınlarında sabah saatlerinde yol çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarındaki bir tepede toprak kayması olduğunu fark edince hemen tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasından hemen sonra da tonlarca ağırlığındaki taş ve toprak yığını bir anda yola düştü. 

Karayolları ekiplerinin dikkati sayesinde, her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda olası bir facianın önüne geçildi. Heyelan sonrası Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve toprak yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek yolu ulaşıma açtı. 

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Uyardı! Adres Kaydı Olmayan 323 Bin Kişi Oy Kullanamayabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:05:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelanı Fark Edip, Yolu Trafiğe Kapattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]