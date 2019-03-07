Son Dakika Haberleri: Heyelanın Kapattığı Yol Ulaşıma Açıldı

Heyelanın Kapattığı Yol Ulaşıma Açıldı

7 dakika önce

Batman ili Kozluk ilçesinde, heyelan nedeni ile kapanan Akçalı grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Heyelanın Kapattığı Yol Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Batman ili Kozluk ilçesinde, heyelan nedeni ile kapanan Akçalı grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Akçalı köyü 8. kilometrede meydana gelen heyelan sonrası dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Heyelan haberini alan köy hizmetleri ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşıma tekrar açılan yolun belirli noktalarda heyelan riskinin olduğunu belirten yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:27 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Akçalı, Güncel
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