Heyelanın Kapattığı Yol Ulaşıma Açıldı
7 dakika önce
Batman ili Kozluk ilçesinde, heyelan nedeni ile kapanan Akçalı grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.
Batman
ili Kozluk
ilçesinde, heyelan nedeni ile kapanan Akçalı
grup köy yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.
Akçalı köyü 8. kilometrede meydana gelen heyelan sonrası dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Heyelan haberini alan köy hizmetleri ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Uzun uğraşlar sonucu ulaşıma tekrar açılan yolun belirli noktalarda heyelan riskinin olduğunu belirten yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:27 Kaynak: İHA
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti
Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım