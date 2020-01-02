Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi. - GİRESUN

Bulancak, Kovanlık, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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