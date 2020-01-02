Son Dakika › Güncel › Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi. - GİRESUN
Son Dakika Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı