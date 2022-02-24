Heyelanın meydana geldiği karayolu ulaşıma açılmayı bekliyor - Son Dakika

Zonguldak'ta ocak ayında heyelanın meydana geldiği karayolu halen ulaşıma açılmadı. Trafik ise geliş güzergahından çift yönlü olarak devam ediyor.

Zonguldak- İstanbul karayolunun 12. kilometresinde geçtiğimiz ocak ayında kar yağışıyla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan devasa kayalar çelik halatları kopararak karayoluna düştü. Heyelan sırasında yolu kullanan bir kamyonda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü yaralandı. Heyelanın ardından bölgede karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karayolunun tek şeridi henüz ulaşıma açılmazken, trafik Kozlu istikametine çift yönlü olarak sağlanıyor. Karayolunu ulaşıma kapatan kayaların kaldırılması ve heyelan riskinin sonlandırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Öte yandan bölgede halen yamaçtan kopan taş parçalarının karayoluna indiği görüldü.

(Onur Altındağ/ İHA)