Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor - Son Dakika
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Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor

6 saat önce

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde heyelan sebebiyle 3 ailenin evlerinin çevresinde yarıklar oluştu.

Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor, System.String[]

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde heyelan sebebiyle 3 ailenin evlerinin çevresinde yarıklar oluştu. 'Evlerimiz tabutumuz olmasın' diyen kardeşler, yetkililerden yardım bekliyor.

Şenkaya ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Tahsin, Yasin ve Binali Yeşilyurt'a ait evlerin bulunduğu bölgede heyelandan kaynaklanan yarıklar oluştu. Evindeki hasar sonrası Binali Yeşilyurt çocuklarının yanına yerleşirken, 10 kişinin yaşadığı 2 ayrı evde ise çatlaklar aileleri endişelendiriyor. Çocukların ve hayvanların düşmemesi için yarıklar kazma kürekle kapatılmaya çalışılıyor. Çatlakların oluştuğu evlerini de onararak yaşamlarına devam eden Yeşilyurt kardeşler, evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyor.

Tahsin Yeşilyurt, 6 yıldan beri birçok yere başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Tahsin Yeşilyurt, çökme tehlikesine karşı ahırların üzerini açıp, çadır çektiklerini kaydetti.

Evlerinin bulunduğu bölgede heyelan olduğunu belirten Yasin Yeşilyurt, yaşadıkları soruna çözüm için ilgili kurumlara dilekçe vermelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

'EVLERİMİZ TABUT OLMADAN YARDIM EDİLSİN'

Hayvanların telef olmaması için ahırların çatılarını sökerek çadır çektiklerini anlatan Yasin Yeşilyurt, "Krediyle aldığımız hayvanlar çökme anında telef olmasın diye ahırların çatısını söktük. Evlerimiz büyük tehdit altında. Bu binalar bize tabut olduktan sonra mı yetkililer bize el uzatacak. Biz de korkmadan yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Heyelan korkusu sebebiyle geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Seyran Yeşilyurt ise "Evimizden toprak dökülüyor, geceleri uyuyamıyoruz. Evde yatmaktan korkuyoruz" dedi.


Sarıyar, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:03 Kaynak: DHA
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