Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor - Son Dakika

Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor

6 saat önce

Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyorERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde heyelan sebebiyle 3 ailenin evlerinin çevresinde yarıklar oluştu.

Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde heyelan sebebiyle 3 ailenin evlerinin çevresinde yarıklar oluştu. 'Evlerimiz tabutumuz olmasın' diyen kardeşler, yetkililerden yardım bekliyor.

Şenkaya ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Tahsin, Yasin ve Binali Yeşilyurt'a ait evlerin bulunduğu bölgede heyelandan kaynaklanan yarıklar oluştu. Evindeki hasar sonrası Binali Yeşilyurt çocuklarının yanına yerleşirken, 10 kişinin yaşadığı 2 ayrı evde ise çatlaklar aileleri endişelendiriyor. Çocukların ve hayvanların düşmemesi için yarıklar kazma kürekle kapatılmaya çalışılıyor. Çatlakların oluştuğu evlerini de onararak yaşamlarına devam eden Yeşilyurt kardeşler, evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyor.

Tahsin Yeşilyurt, 6 yıldan beri birçok yere başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Tahsin Yeşilyurt, çökme tehlikesine karşı ahırların üzerini açıp, çadır çektiklerini kaydetti.

Evlerinin bulunduğu bölgede heyelan olduğunu belirten Yasin Yeşilyurt, yaşadıkları soruna çözüm için ilgili kurumlara dilekçe vermelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

'EVLERİMİZ TABUT OLMADAN YARDIM EDİLSİN'

Hayvanların telef olmaması için ahırların çatılarını sökerek çadır çektiklerini anlatan Yasin Yeşilyurt, "Krediyle aldığımız hayvanlar çökme anında telef olmasın diye ahırların çatısını söktük. Evlerimiz büyük tehdit altında. Bu binalar bize tabut olduktan sonra mı yetkililer bize el uzatacak. Biz de korkmadan yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Heyelan korkusu sebebiyle geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Seyran Yeşilyurt ise "Evimizden toprak dökülüyor, geceleri uyuyamıyoruz. Evde yatmaktan korkuyoruz" dedi.

Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor

Yeşilyurt, Sarıyar, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:33:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]