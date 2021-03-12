Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi - Son Dakika

Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi

12.03.2021 10:42
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen uluslararası karayoluna heyelan nedeni ile alternatif güzergah belirlenerek, yol Kelkit Çayı üzerine yapılan iki köprüye kaydırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen uluslararası karayoluna heyelan nedeni ile alternatif güzergah belirlenerek, yol Kelkit Çayı üzerine yapılan iki köprüye kaydırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu Çakmak köyü yakınlarında 2 yıl önce heyelan meydana geldi. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan yol toprak kayması sonucu ulaşıma kapanırken, büyük bir facianın eşeğinden dönüldü. Yapılan çalışmalarla yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Bölgede toprak kayması tehlikesi nedeni ile yola alternatif güzergah belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen yol baypas edildi. Heyelanın yaşandığı dağlık alanın yaklaşık 200 metre uzağından geçirilen yolda Kelkit Çayı üzerine iki köprü inşa edildi. Yüzde 90 oranında tamamlanan yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Amasya Erbaa, Reşadiye Devlet Yolu heyelan ıslahı, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü işleri ve üst yağı işleri yaklaşık 150 milyon TL'ye ihale edildi. Proje sayesinde heyelan riski ortandan kaldırılırken, olası can ve mal kaybının önüne geçildi.

Heyelan riski ortadan kaldırıldı, yol kapanmayacak

Köy Muhtarı Turgut Çağman, heyelan olan yolda ölümlü ve yaralamalı kazaların artık önüne geçilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan yolun oldukça yoğun olduğuna dikkat çeken Çağman, "Yeni yapılan köprüler sayesinde can ve mal kaybı önlenmiş oldu. Yani gerçekten yapılması gereken bir çalışma idi. Hamdolsun devletimiz de bunu sağ olsun yaptı. Şu anda da inşallah bu tür sıkıntılar bir daha olmayacak" dedi.

Muhtar Çağman, iki yıl önce yolun tamamen kapanmasına neden olan heyelanda yaşadıklarını dile getirerek, "Gece saat iki gibi telefonum çaldı, jandarma heyelan olduğunu söyledi. Traktörlerle arkadaşlarla geldik. Şans eseri heyelan sırasında oradan geçen araç olmadığı için altında kalan olmamıştı. Ama bayağı bir mağduriyet yaşandı. Hava soğuktu. En kötüsü 4 kilometre gibi bir yol kapandı. Yani yolun iki tarafında araç kuyruğu oluştu. Buna şükürler olsun şu anda inşallah bu sıkıntılar olmayacak. Gerçekten çalışanlar çok özverili çalıştı. Yani kısa bir sürede açıldı" diye konuştu. - TOKAT

Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi
Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Toprak Kayması, Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelanın tehdit ettiği uluslararası yol baypas edildi - Son Dakika


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